C’è una Ferrari veloce come il Fuoco

Ferrari di Fred Vasseur alla ricerca dell'assetto giusto per volare, finora trovato solo nella gara Sprint di Shanghai, c'è una Ferrari, quella di Antonello Coletta, che ci ha preso gusto a vincere. Dopo i due trionfi consecutivi a Le Mans, nella gara più famosa della serie, ha cominciato il Mondiale Wec 2025 con una tripletta in Qatar. Tre Ferrari ai primi tre posti come nello storico arrivo in parata di Daytona negli anni Sessanta. La 499P che guida il campionato è la #50 con Antonio Fuoco, il danese Nicklas Nielsen e lo spagnolo Miguel Molina. "C'è un ragazzino che viene dalla Calabria con un nome che vi resterà impresso e di cui sentirete molto parlare", raccontava qualche anno fa Enrico Zanarini, un manager che in carriera ha fatto fortuna con Irvine, Fisichella, Giovinazzi.

