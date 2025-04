Lanazione.it - Paziente semina il caos. La dottoressa si barrica

FOLIGNO (Perugia)Un’infermiera raggiunta al volto da un pugno al pronto soccorso di Terni. Unacostretta a rifugiarsi in una stanza per sfuggire alle escandescenze di unche voleva fare le analisi saltando la fila a Foligno. Laha capito che di ragionare con calma non ci sarebbe stata alcuna possibilità e allora, fallito il tentativo di dargli una spiegazione, quando il ragazzo, già conosciuto anche dalla, ha iniziato a dare in escandescenze, ha preferito chiudersi nella stanza più vicina e chiedere l’intervento della polizia. Così ha evitato conseguenze più gravi. Il giovane, identificato poi per un 24enne con precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti per uso personale, conosciuto in ospedale in quanto seguito per un percorso terapeutico, ha ritrovato la calma a fatica, dopo aver minacciato e tentato di venire a contatto con gli agenti.