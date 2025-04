Fotografia Europea | sale l’attesa per il week end inaugurale

weekend di Fotografia Europea - nelle sue giornate inaugurali - ha un’agenda ricca appuntamenti. Un programma di talk, workshop, conferenze e incontri con fotografi. Mentre le strade e le piazze reggiane si trasformano in palcoscenici. Il 24 aprile alle 18 ai Chiostri di San Pietro è prevista la conferenza inaugurale, in cui i promotori di Fotografia Europea - Fondazione Palazzo Magnani, Comune e Regione - presentano la XX edizione. A seguire i direttori artistici - Walter Guadagnini, Luce Lebart e Tim Clark - parlano del tema "Avere vent’anni" e delle mostre che alle 19 aprono al pubblico. Alle 21,30, si festeggia l’apertura in Piazza Martiri del 7 luglio, con il dj set degli Ofenbach, il duo/band francese che sta appassionando un grande pubblico. Il 25 aprile tutte le mostre sono aperte al pubblico dalle 10 alle 23. Ilrestodelcarlino.it - Fotografia Europea: sale l’attesa per il week end inaugurale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Come consuetudine, il primoend di- nelle sue giornate inaugurali - ha un’agenda ricca appuntamenti. Un programma di talk, workshop, conferenze e incontri con fotografi. Mentre le strade e le piazze reggiane si trasformano in palcoscenici. Il 24 aprile alle 18 ai Chiostri di San Pietro è prevista la conferenza, in cui i promotori di- Fondazione Palazzo Magnani, Comune e Regione - presentano la XX edizione. A seguire i direttori artistici - Walter Guadagnini, Luce Lebart e Tim Clark - parlano del tema "Avere vent’anni" e delle mostre che alle 19 aprono al pubblico. Alle 21,30, si festeggia l’apertura in Piazza Martiri del 7 luglio, con il dj set degli Ofenbach, il duo/band francese che sta appassionando un grande pubblico. Il 25 aprile tutte le mostre sono aperte al pubblico dalle 10 alle 23.

Via Roma Zero: «Non abbiamo le potenzialità, rinunciamo a Fotografia Europea» - Reggio Emilia L’associazione Via Roma Zero non parteciperà quest’anno al Circuito Off di Fotografia Europea. «Ci basiamo sul puro volontariato – riferisce la portavoce Elisabetta ... (msn.com)