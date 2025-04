Lanazione.it - "Il risultato dimostra che uniti ci si salva tutti"

Leggi su Lanazione.it

"Questo accordo è unimportante visto come la vicenda era iniziata. Unreso possibile dal comportamento esemplare del personale che è rimasto unito rendendo reale il principio che ci siinsieme senza lasciare indietro nessuno. Queste persone hannoto che quell’azienda è un pezzo della loro famiglia. La loro dignità e la passione per il proprio lavoro non meritavano di essere calpestate come hanno provato a fare". Il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) non nasconde il disappunto per l’iniziale atteggiamento dell’azienda e per la consapevolezza che, quando la Navico avrà lasciato Montespertoli, rimarrà una ferita da suturare. Si tratta pur sempre di posti di lavoro che lasciano il territorio ed è per questo, con tutta probabilità, che il primo cittadino ha auspicato anche sotto questo profilo un nuovo percorso condiviso con la Regione.