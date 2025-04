Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta tv che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. Programmi Canale 5 di oggi, 5 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:43 - Meteo.it - WeekendPrevisioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate08:49 - X-styleIl settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle09:30 - Paradisi selvaggiCon i suoi quasi 10 mila km di ampiezza, la Russia e' la nazione piu' estesa del pianeta, caratterizzata da habitat poco ospitali10:31 - Melaverde - le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:00 - Forum -Programma storico delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:49 - Beautiful - PrimaTvIl patriarca della Forrester e' determinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia della moda, nonostante tutte le difficolta'VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:49 - Beautiful - PrimaTvIl patriarca della Forrester e' determinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia della moda, nonostante tutte le difficolta'VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:10 - Beautiful - PrimaTvDonna e' molto turbata perche' le condizioni di salute di Eric peggiorano vertiginosamente al punto che l'uomo non riesce piu' a tenere in mano una matita VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:26 - Tradimento - PrimaTvMualla, sentendosi insultata dalle parole di Guzide, rivela agli Yenersoy che Oylum e' incinta e, dopo una lite furiosa, torna all'albergo di Behram insieme alla propria famigliaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO15:36 - Tradimento - PrimaTvOylum va dalla ginecologa per abortire ma poco prima dell'inizio dell'operazione irrompe Guzide in ambulatorio per fermarla. Cosa succedera'?VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO16:29 - VerissimoTalento e ritmo latino di una ballerina appena uscita da Amici: Raffaella vi aspetta a Verissimo Tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche il coreografo piu' virale del momento: Carlos Diaz Gandia18:41 - Avanti un altro - storyPaolo Bonolis, presentatore storico del game show piu' folle della tv, torna per la nuova stagione alla guida del preserale di Canale 519:35 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:30 - Striscia la notiziaTg satirico che tiene sott'occhio l'attualita' dando voce ai cittadini e svolgendo inchieste e denunciando problemi quotidiani Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:20 - Amici di MariaNuove esibizioni e nuovi guanti di sfida sul palco di Amici Ospiti di questa puntata l'amatissima Alessandra Amoroso, vincitrice dell'edizione 2009 del talent, ed il duo comico PanPersSeconda serata21:20 - Amici di MariaNuove esibizioni e nuovi guanti di sfida sul palco di Amici Ospiti di questa puntata l'amatissima Alessandra Amoroso, vincitrice dell'edizione 2009 del talent, ed il duo comico PanPers00:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 501:36 - Striscia la notiziaTg satirico che tiene sott'occhio l'attualita' dando voce ai cittadini e svolgendo inchieste e denunciando problemi quotidiani Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti