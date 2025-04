Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, ancora in azione la banda del bancomat

(Reggio Emilia), 5 aprile 2025 – Nuovo assalto dei ladri delnella Bassa. Dopo i recenti colpi avvenuti in centro a Luzzara e a Fabbrico, nella notte è stata presa di mira la cassa continua della Bper di via XXV Aprile a, in centro paese, con un boato che è stato sentito in una vasta zona circostante. Ladi malviventi risulta aver usato il solito sistema “a marmotta” con una dose di sostanza esplosiva utilizzata per far scoppiare l’area dele arrivare al forziere con il denaro. Quando è avvenuta l’esplosione è scattato l’allarme alle forze dell’ordine con l’intervento dei carabinieri per le prime indagini. Sul posto anche i vigili del fuoco per chiudere la fuoriuscita d’acqua del sistema antincendio, che è avvenuta a causa della rottura di un tubo proprio a causa degli effetti dell’esplosione.