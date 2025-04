Sette anni dopo la frana il Santuario di Gallivaggio vede la luce dei lavori Via alle opere dal 46 milioni

Ilgiorno.it - Sette anni dopo la frana il Santuario di Gallivaggio vede la luce dei lavori. Via alle opere dal 4,6 milioni

San Giacomo Filippo (Sondrio) – Un nuovo inizio per ildi, ieri, con l’inaugurazione deidi restauro del luogo di culto e storia profondamente segnato dalladel 29 maggio 2018. Le, che si svilupperanno nell’arco di circa 24 mesi, hanno un costo complessivo di 4.635.000 euro, finanziato principalmente da Regione Lombardia (2di euro) e Provincia di Sondrio insieme a Fondazione Cariplo (1.635.000 euro). Rimane tuttavia ancora da raccogliere un milione di euro per completare l’intervento e riaprirlo completamente ai fedeli e ai visitatori (qui per donare). L’inaugurazione ufficialepresenza di istituzioni locali e regionali, tecnici coinvolti nel progetto e referenti della Diocesi di Como, si è aperta con i saluti istituzionali di don Andrea Caelli, arciprete di Chiavenna, che ha sottolineato il valore delper la comunità, mentre nel proprio messaggio il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha aggiunto: “Partecipare, concretamente, al restauro che lo restituirà alla comunità locale, diocesana e, idealmente, alla Chiesa universale, è un’opportunità per nutrire e rinnovare la nostra fede”.