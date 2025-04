Dalle Next Gen con furore Basavareddy ci riprova a Monza

Basavareddy, classe 2005, cerca un successo di prestigio all’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25. L’ultima settimana non è stata fortunata: il giovanotto che prese per la prima volta in mano la racchetta all’età di 3 anni arriva in Brianza dopo l’eliminazione nei sedicesimi agli “Open“ di Bucarest. Milano e la Lombardia, però, gli portano bene. Nella primavera del 2022, quando a livello juniores già mostrava il suo talento (raggiunse la posizione numero 3 della classifica under 18), vinse il Trofeo Bonfiglio (gli Internazionali d’Italia a livello giovanile) battendo il più quotato paraguaiano Daniel Vallejo, testa di serie numero uno del torneo, e anche il titolo in doppio con Ozan Baris allo US Open. Ilgiorno.it - Dalle Next Gen con furore, Basavareddy ci riprova a Monza Leggi su Ilgiorno.it Poco meno di tre mesi fa ha strappato un set addirittura a sua maestà Novak Djokovic agli Australian Open, incassando pure i complimenti del campione serbo che lo ha definito “un giocatore molto talentuoso”. E ora lo statunitense di origine indiana Nishesh, classe 2005, cerca un successo di prestigio all’ATP Challenger AtkinsonsOpen 25. L’ultima settimana non è stata fortunata: il giovanotto che prese per la prima volta in mano la racchetta all’età di 3 anni arriva in Brianza dopo l’eliminazione nei sedicesimi agli “Open“ di Bucarest. Milano e la Lombardia, però, gli portano bene. Nella primavera del 2022, quando a livello juniores già mostrava il suo talento (raggiunse la posizione numero 3 della classifica under 18), vinse il Trofeo Bonfiglio (gli Internazionali d’Italia a livello giovanile) battendo il più quotato paraguaiano Daniel Vallejo, testa di serie numero uno del torneo, e anche il titolo in doppio con Ozan Baris allo US Open.

Dalle Next Gen con furore, Basavareddy ci riprova a Monza. Ne parlano su altre fonti

Ora nessuno dice più 'Basavareddy chi?' - Fino a pochi mesi fa in pochi conoscevano Nishesh Basavareddy ma in meno di un anno il tennista americano è riuscito a scalare la classifica ATP, a giocare le Next Gen Finals, a sfidare il suo ... (sport.sky.it)

Next Gen Atp Finals 2024, chi sono gli 8 tennisti partecipanti al torneo - Come seguire le Next Gen Atp Finals su Sky e NOW Le Next Gen Atp Finals saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 22 dicembre. Ampia copertura anche sulle piattaforme ... (sport.sky.it)

Who is Nishesh Basavareddy? Indian-origin wildcard entrant who made Novak Djokovic battle in Australian Open round 1 - Rising up the ATP rankings, 19-year-old Nishesh Basavareddy is set to face Novak Djokovic in the first round of his debut Grand Slam main draw event, in Melbourne on Sunday. The American tennis ... (msn.com)