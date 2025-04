Quotidiano.net - Opa chiusa: Banco Bpm conquista Anima

Game over. Si ècon l’adesione di oltre 221 milioni di azioni, pari al 67,97% del capitale, l’Opa diBpm suHolding. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna, che già disponeva del 21,97% del capitale della Sgr, sale così all’89,95%, ben al di sopra della soglia minima del 66,67% a cui l‘offerta era subordinata, mettendo a segno un colpo decisivo nella partita del risiko bancario. Un colpo del quale dovrà necessariamente tenere conto Unicredit, che proprio suBpm ha lanciato un’Ops e che deciderà solo a fine giugno se accettare o meno le azioni di Piazza Meda. Ieri, intanto, Unicredit ha incrementato la propria quota in Generali dal 4,09% al 5,27% del capitale, per una partecipazione aggregata complessiva in strumenti finanziari pari al 5,543%. Una quota che potrebbe rivelarsi decisiva per gli esiti dell‘assemblea del Leone, in programma il prossimo 24 aprile, in cui si sfideranno le liste di Mediobanca, Caltagirone e Assogestioni.