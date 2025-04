Linkiesta.it - Come i troll di Putin hanno influenzato le elezioni in Romania

L’interferenza della Russia nellerumene è reale, è documentata, ci sono le prove. C’è stato un numero impressionante di Operazioni di Influenza Sotto Copertura (Covert Influence Operations, CIO) con cui si è tentato di favorire il candidato populista filorusso C?lin Georgescu. La conferma ufficiale l’ha data TikTok nel suo report sulla disinformazione.Nel documento che copre il secondo semestre del 2024, l’azienda cinese entra nei dettagli delle operazioni di propaganda messe in campo da Mosca per influenzare leinnel tentativo di far eleggere il candidato a lei più vicino. Quel candidato che poi la magistratura rumena ha escluso dalledi maggio. (A questo proposito va ricordato che laha annullato il voto presidenziale dello scorso dicembre in seguito a segnalazioni di intelligence secondo cui la Russia aveva interferito nel voto ed era responsabile della sorprendente vittoria al primo turno di Georgescu).