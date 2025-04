Lanazione.it - Stop ai tir al Ponte di Serravalle. Associazioni sul piede di guerra: "Decisione presa sulle nostre teste"

Leggi su Lanazione.it

Nuovi problemi al transito dei mezzi pesanti su ponti nevralgici della viabilità in provincia? Per quanto emerso dall’incontro che è stato indetto lo scorso mercoledì dalla Provincia di Pistoia assieme al Comune dicon ledi categoria sembrerebbe davvero così con specifico riferimento all’interdizione al transito dei tir e autoarticolati sul cavalcavia sopra il torrente Nievole adilungo la SR435 "Lucchese". Unache ha lasciato basite lepresenti che hanno, immediatamente, alzato la voce con un documento unitario visto che si è parlato di interruzione "a tempo indeterminato": considerando le problematiche in corso, causa frane, nei collegamenti fra piana e Valdinievole dal fronte Montalbano – con la chiusura del San Baronto e della provinciale dei "Papi" mentre quella che attraversa Cecina di Larciano è stata riaperta – un ulteriore mazzata alla viabilità ma, soprattutto, ai trasporti per le attività produttive.