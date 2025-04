Ilgiorno.it - “Quello dei Behmoth è un concerto satanico: va annullato”. La petizione raccoglie 23mila adesioni

Milano – Ci risiamo. Il rock torna a essere “”, come ai tempi delle polemiche contro i concerti di Marilyn Manson. Stavolta la protesta è stata sollevata da unaonline su CitizenGo (piattaforma con posizioni ultracattoliche e conservatrici) e prende di mira la band polacca di black e death metal Behemoth, attesa mercoledì all’Alcatraz di via Valtellina insieme ad altri due gruppi di metal estremo, Satyricon e Rotting Christ, per il tour “The Unholy Trinity 2025”, cioè “La Diabolica Trinità”. Laè intitolata “Fermiamo il" e, parlando dei Behemoth e rivolgendosi direttamente al proprietario dell’Alcatraz, Lorenzo Citterio, afferma che “questa band demoniaca promuove apertamente il satanismo”, che i metallari polacchi “compiono gesti sacrileghi”, “usano croci rovesciate”, “arrivano persino a oltraggiare le figure più sante del cristianesimo: la Vergine Maria e Gesù Cristo” e che gli spettacoli dei Behemoth sono “carichi di blasfemia, odio verso la fede cristiana e simbolismo”.