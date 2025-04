Lanazione.it - L’INCIDENTE

Disagi nella mattinata di ieri a causa di un autobus rimasto in panne in via Bartolomeo di Ser Gorello, la stretta e ripida arteria a senso unico che collega via Trento e Trieste a via Matteotti. Erano da poco passate le 9 quando un bus turistico a due piani, probabilmente seguendo una errata indicazione del navigatore, si è trovato ad affrontare la salita. Ma improvvisamente ha accusato un guasto al motore proprio mentre stava affrontando l’ultimo tratto. Il veicolo si è fermato pochi metri prima dello "scollinamento", senza più dare segni di vita. Nonostante i tentativi del conducente di riavviare il motore, l’autobus non ne ha voluto sapere di ripartire, costringendo l’autista a chiedere l’intervento delle autorità. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere l’accesso a via Bartolomeo di Ser Gorello, deviando il traffico verso percorsi alternativi.