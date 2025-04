Lanazione.it - L’ultimo saluto a Felice. Lacrime, moto e ricordi: "Vola più in alto che puoi. Portavi il sole ovunque"

MONTOPOLIIl silenzio e gli occhi lucidi dei ragazzi e delle ragazze. Amici e compagni di scuola di. Le loro parole e quelle della sorella e del cugino. I palloncini bianchi verso il cielo. Il rombo dellee l’Ape Car che il 17enne, morto lunedì sotto il trattore, stava sistemando per poterlo rimettere in. Appena tinto di nero. L’odore di vernice fresca dell’Apino portato in piazza davanti alla chiesa con un carroattrezzi. Fresca come la freschezza della vita di un ragazzo che amava iri, la campagna, gli animali. Che amava trascorrere le serate con gli amici e le amiche., che amava trascorrere i pomeriggi al circolo di Montopoli a giocare, chiacchierare e fare gli scherzi a Giulia, la barista. Ma anche ad aiutare il figlio della barista a fare la lezione.Laveglia aveva la freschezza dei suoi 17 anni nella mente vivace, negli occhi e nel cuore.