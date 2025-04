Lanazione.it - Le virtù dei libri per bimbi: "Aiutano a crescere"

di Lorenzo Ottanelli FIRENZE ’La città dei giovani lettori’ arriva al termine e oggi chiude a Villa Bardini con una giornata all’insegna della letteratura per bambini e adolescenti. I cancelli si aprono alle 10,30 e l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione su www.lacittadeilettori.it. Una giornata curata dalla libreria Farollo e Falpalà e realizzata da Associazione Wimbledon con Fondazione Cr Firenze, con tanti laboratori e attività. Tra le proposte per gli adulti non manca un panel curato dall’esperta diper l’infanzia, Angela del Gobbo. Del Gobbo, lei cura il panel ‘Belli, stupefacenti, diversi’. Di che si tratta? "Parlerò degli ultimi albi illustrati che sono apparsi recentemente sul mercato. Un modo per presentare agli adulti l’importanza deiper bambini.