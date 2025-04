Donna morta in clinica Prime ipotesi sul decesso di Roberta Mazzuoli

Sarebbe stata una insufficienza cardio respiratoria a provocare il decesso di Roberta Mazzuoli. L'ipotesi, già formulata poco dopo il decesso della Donna di Abbadia San Salvatore, trova una prima, sempre cauta, conferma. Ieri, alle Scotte, è stata infatti, eseguita l'autopsia sul corpo della Donna per accertare, come ha chiesto la famiglia, le cause del decesso. Un accertamento svolto dai professori Mario Gabrielli e dal collega Vittorio Pavone primario del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Prato. Con loro ben otto consulenti. Tra quelli dei medici indagati per omicidio colposo (atto dovuto per consentire loro di essere rappresentati in queste fasi delle indagini) a quello della famiglia, a quelli della procura. Nessun consulente della clinica dove è avvenuto il fatto era presente perché i proprietari della struttura sanitaria non sono indagati.

