Ora il Comune assume assistenti e ingegneri

Comune di Spoleto continua a cercare nuovo personale. Il 24 febbraio scorso è scaduto il bando per mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la copertura di 1 posto da assistente sociale, mentre a novembre è stato pubblicato il bando per la posizione dirigenziale per il dipartimento per la transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale. Ora il Comune cerca un ingegnere esperto in "pianificazione della mobilità e trasporti" da assumere a tempo pieno ed indeterminato. Le domande dovranno pervenire, esclusivamente attraverso il portale www.inpa.gov.it, entro le 23 e 59 del 22 aprile. Diversi i requisiti richiesti tra cui il possesso di una laurea magistrale (classi 23 e 35); comprovata esperienza di almeno due anni anche in forma di consulenza nel settore.

