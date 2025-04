Croce Rossa in prima fila. Come tendere la mano. I numeri del servizio rivolto alle emergenze.

La macchina dei soccorsi è sempre accesa. L’impegno e il sacrificio sono ricompensati da un grazie, un sorriso ma anche semplicemente uno sguardo. Benzina che consente al motore di rispondere presente aisempre altissimi che devono fare i conti con le presenze dell’esercito del volontariato. Non è sempre facile rispondere presente ma imessi insieme nel 2024 conferla forza del movimento presieduto da Luigi De Angelis. Nel report presentato in provincia dal comitato spezzino della Cri alla presenza del presidente De Angelis, il vice Fabio Dardengo e Pierluigi Peracchini sindaco spezzino e presidente della Provincia spiccano i quasi 14 mila servizi effettuati in ambulanza, 786 persone in difficoltà economica, 79 mila ore didistribuite su 245.634 chilometri percorsi.

