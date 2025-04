Lombardia violenta | i reati si concentrano nelle città Tra le province Brescia la più pericolosa

Milano – È un ritratto a tinte fosche quello che dipingono i ricercatori di Polis Lombardia e della Cattolica nel loro dossier sulla sicurezza in Lombardia, attraverso l'analisi dei flussi delinquenziali, che, dopo il 2020, sono tornati a crescere. Dietro a Milano seguono Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco che ha il più alto tasso di assassini con Lodi, Mantova, Como, mentre Monza appare come la meno pericolosa. Fuori dai capoluoghi, invece, è la provincia di Brescia a guidare la graduatoria: l'indice di criminalità violenta è superiore a quello dell'hinterland milanese, di Pavia e di Varese. Nei paesi di provincia di Bergamo, Mantova, Cremona, Como, Lecco e Sondrio al contrario si può stare molto più tranquilli che rispetto ai relativi capoluoghi. Concentrazione di violenza nelle aree urbane "Questa concentrazione di criminalità violenta nelle aree urbane riflette le dinamiche socio-territoriali tipiche dei centri urbani, caratterizzati da densità abitativa più elevata, maggiore diversificazioni socio-economica e una più ampia gamma di situazioni che possono favorire conflitti e tensioni sociali", spiegano i ricercatori.

