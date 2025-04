Ilgiorno.it - L’incendio al centro di accoglienza di Castenedolo. Quattro ospiti si sono calati usando delle lenzuola, uno si frattura il bacino

(Brescia) – Fiamme, fumo nero e persone terrorizzate in fuga, che si calano dalle finestre scivolando lungo un lenzuolo annodato a un calorifero. È la scena concitata apparsa ieri mattina ai soccorritori, intervenuti per un incendio divampato in undiche si affaccia lungo via Matteotti, a. Nessuno appare in pericolo di vita, anche se un ospite mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo è caduto e si è procurato alcune fratture. L’allarme è scattato poco dopo le otto e mezza nella palazzina nella quale è alloggiata la struttura gestita da Emergency Transport Pobic, occupata attualmente da quattordici rifugiati. Il fuoco, in base alle prime informazioni disponibili, sarebbe scaturito da un fornello della cucina a pian terreno, non si sa ancora per quale ragione, anche si ipotizza la dimenticanza di una pentola sul gas acceso.