Lanazione.it - Moda e meccanotessile. Mannaia sui cardati. I dazi Usa volano al 45%: “Ordini a rischio”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 5 aprile 2025 – IUsa soffiano venti di tempesta supratesi. Dopo il primo choc, gli imprenditori pratesi guidati dal consueto pragmatismo sono scesi nel dettaglio di quanto la ’svolta commerciale’ possa danneggiare la tenuta del sistema. Il 9 aprile i nuoviaggiungeranno il 20% alle tariffe attuali, mentre da oggi, saliranno di un +10%. Nel caso del tessile, i filatio pettinati a maggioranza lana subivano prima degli aumenti uno del 6%, che andrà al 26%; più pesante il risultato finale dei tessutio pettinati a maggioranza lana, che già avevano uno del 25% e che raggiungeranno quindi il 45%. Confezioni tessili come le sciarpe arriveranno a seconda delle tipologie afinali dal 22% al 31,7%. Molto differenziata la situazione per i capi di abbigliamento: si va da tipologie che finora non erano gravate da nessuno e arriveranno ’solo’ al 20% ad altre che sfioreranno il 35%.