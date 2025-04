Lanazione.it - Truffa del falso incidente. L’anziana lancia l’allarme. Giovane inseguito e arrestato

Altro importante colpo messo a segno dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio che hannoin flagranza di reato un 22enne di origini campane perai danni di un’anziana di Umbertide. Il ragazzo agiva insieme a un altro soggetto, ancora in fase di identificazione: i due utilizzavano l’ormai consolidato e conosciuto metodo del finto. In particolare, itori hanno contattato telefonicamente la possibile vittima, un’81enne, dicendole che un suo parente aveva avuto une che, per chiudere la questione senza conseguenze, doveva risarcire il danno attraverso il pagamento di una somma in contanti o in gioielli. La donna, però, ha subito fiutato la puzza di raggiro e ha chiuso la telefonata con il malvivente avvisando dell’accaduto i Carabinieri che, con prontezza, si sono recati presso la sua abitazione.