Lanazione.it - Nunzio, dalla Norvegia alle Apuane: "Bello vivere nella casetta in pietra"

Leggi su Lanazione.it

Ha girato mezzo mondo, fermandosi a lungo in Norveglia. Ma oggiAnnunziata, 44 anni, originario di Sarno, in provincia di Salerno, ha deciso di trasferirsi sulle Alpi, in unain. Ha scelto l’alpeggio di Ranocchiaia, a oltre 800 metri sul livello del mare, ai piedi del monte Pania perin simbiosi con la natura: eppure qui le auto non arrivano, si deve percorrere un sentiero di oltre 20 minuti che si imbocca da sopra Pruno. Ma perquesto non è un problema: "Ho già portato a spalla quintali di mattoni, tavole e attrezzature varie, che mi sono servito per la manutenzione straordinaria - spiega col sorriso – devo finire la parte dell’impianto fotovoltaico, il pacco batterie e il quadro elettrico. Anche le opere murarie le ho realizzate tutto da solo". Di professione è un elettrotecnico, ma in realtà sa fare di tutto: lavora come manutentore in un albergo a Marina disanta e ogni giorno fa avanti e indietro da lassù: scende dAlpiper arrivare fino sulla costa.