Lanazione.it - In panne il recupero dell’ex colonia Olivetti: “Dopo tante promesse non è un fatto privato”

Leggi su Lanazione.it

Sarzana, 5 aprile 2025 – “Il blocco del cantiere non può essere derubricato a vicenda privata. L’amministrazione comunale prima ha srotolato i tappeti davanti al Gruppo Bulgarella, oggi però gli impegni assunti con la sottoscrizione di una convenzione urbanistica sembrano diventati carta straccia”. Così il Partito democratico sarzanese interviene sulla sospensione dei lavori del resort di lusso che, da cronoprogramma annunciato dallo stesso Gruppo Bulgarella in occasione dell’avvio del cantiere avvenuto nel marzo 2023, avrebbe dovuto portare alla realizzazione del resort prima dell’estate dell’anno corrente. “L’apertura del resort era stata annunciata prima per il giugno 2024 – prosegue il Pd -poi spostata alla Pasqua 2025. E questa era interpretata non come un, ma come tassello di un disegno politico di pretesa riqualificazione e valorizzazione dell’area.