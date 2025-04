Lanazione.it - Scuola, violenza sessuale. Professore ai domiciliari: “Sarà interrogato”

Pontedera, 5 aprile 2025 – Il docente, finito ai, con l’accusa die molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse, ha intenzione – si apprende – di rispondere alle domande del giudice per difendersi dalle accuse che gli vengono mosse. “Chiederemo l’rio - dice il suo legale, l’avvocato Andrea Massaini di Fucecchio–. Lo faremo a breve: il mio assistito respinge nettamente le accuse”. Lo stesso legale ribadisce l’intenzione di ricorrere anche contro la misura cautelare che è stata applicata al suo assistito: “Manca di attualità – aggiunge l’avvocato –. Siamo davanti ad un arresto per fatti risalenti a due anni prima”. La macchina difensiva, dunque, è già in moto: il legale sta svolgendo indagini e raccogliendo elementi da portare sul tavolo del giudice per allontanare l’insegnante dal quadro accusatorio che gli viene contestato.