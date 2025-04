Ecco gli effetti dei dazi statunitensi sul vino italiano

dazi verso il mondo: una tariffa generale del dieci per cento su tutte le importazioni verso gli States e una tassazione in più per una lista di Paesi accusati di pratiche scorrette, tra cui figura ovviamente anche l'Unione Europea.Così, su di un tabellone che ricorda quelli delle offerte in gdo – e che sembra seguire pure le stesse dinamiche – le "U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs" che riguardano i paesi comunitari sono del venti per cento (qui un articolo de Linkiesta che spiega i dazi nel dettaglio). I dazi riguardano qualunque merce e, di conseguenza, anche vino e altre bevande alcoliche, così come tutti gli altri prodotti agroalimentari parte dell'export italiano verso gli Stati Uniti.

