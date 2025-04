Meghan vende marmellate e tè? Ecco i prezzi-choc

Meghan Markle, che ha deciso di concentrarsi su proposte alimentari selezionate. Tra i primi prodotti messi in vendita ci sono confetture, tè alle erbe, miele, fiori commestibili e mix per dolci. Dalle ricette alle confezioni, tutto sembra essere stato curato nei minimi dettagli. Sotto la lente, però, ci sono finiti subito i prezzi. La marmellata ai lamponi in edizione da collezione, per esempio, costa 14 dollari. Ma si arriva anche ai 28 dollari per un vasetto di miele con favo. Secondo una nutrizionista, che ha analizzato il valore reale dei prodotti, gli ingredienti sono "puliti". Lo dimostra la marmellata, che contiene una quantità di frutta superiore a quella di zucchero. Tuttavia, non è possibile definire "salutari" i prodotti messi in vendita dall'ex attrice.

