Storico ristorante protesta | Il telefono risulta inattivo E perdiamo prenotazioni

"Tim, messaggio gratuito: il numero selezionato non è attivo". E’ il messaggio registrato che scatta in automatico quando un utente prova a telefonare alLogli al numero 057423010. Eppure, assicurano i titolari, non solo il numero era attivissimo fino al 12 marzo, ma in teoria lo sarebbe ancora ed è rimasto lo stesso da ottant’anni a questa parte. E l’impossibilità di prendere la linea si riverbera sulle. E’ il ‘caso’ che ormai da quasi un mese si trova a dover affrontare la proprietà dellodi Filettole. E che, fa sapere Clarissa Pozzarini, una delle titolari, sembra di difficile risoluzione perché finora nessuno è riuscito a capire l’origine del problema. "Lo scorso 12 marzo, ilha di fatto smesso di funzionare. La particolarità è che solo il nostro, a Filettole, ha evidenziato il disservizio: a quanto misiamo gli unici senza– ha spiegato – abbiamo più volte contattato il gestore, illustrando la criticità e chiedendo un intervento risolutivo.