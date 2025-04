Linkiesta.it - I dazi, il sole dell’avvenire e la falsa coscienza degli americani

Leggi su Linkiesta.it

Appena isono entrati in vigore, di fronte ai prevedibili rovesci della borsa americana e di quelle mondiali, Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth questo post: «L’operazione è finita! Il paziente è sopravvissuto e sta guarendo. La prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai».A seguire, la sua portavoce Karoline Leavitt ha invitato tutti a «fidarsi del presidente Trump», per rimettere a posto Paesi che “hanno truffato i lavoratorie se davvero avessero voluto negoziare e fare ciò che è giusto, avrebbero avuto settanta anni per farlo”.Infine, il vicepresidente J.D. Vance ha detto che la scelta di Trump «rappresenta un grande cambiamento necessario contro l’economia globalista. e sta portando questa economia in una direzione differente».