Lanazione.it - Sanità, tagliati i servizi: "Nella Casa di comunità soltanto un infermiere"

Nel mese di aprile, a causa della ridotta disponibilità di personale, il Punto di primo intervento (PPI), situato all’interno delladelladi Città della Pieve, sarà oggetto di una riorganizzazione dei turni. Così come comunicato al sindaco di Città della Pieve Fausto Risini, la direzione dell’Usl Umbria 1 informa che "in alcune fasce orarie notturne, l’assistenza potrebbe essere garantita con l’esclusiva presenza di unqualificato, responsabile della valutazione preliminare del paziente. Qualora la valutazione clinica evidenzi condizioni di lieve entità, il paziente sarà indirizzato alo di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), situato al piano superiore dell’edificio, per la presa in carico e l’erogazione del trattamento necessario. In presenza di quadri clinici che richiedano un accesso al Pronto Soccorso, il paziente verrà tempestivamente trasferito presso il Pronto Soccorso di Castiglione del Lago mediante tutti i mezzi di soccorso disponibili".