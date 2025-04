Progetto Adulti in-formati Al via 238 corsi gratuiti per tutti

Progetto di educazione permanente promosso dalle biblioteche della Rete documentaria della provincia di Pistoia a favore dei cittadini residenti a Pistoia e provincia. È in partenza per le prossime settimane sul tema "Adulti in-formati a Pistoia. Per una cittadinanza attiva e consapevole". Questo il titolo del Progetto che prevede la realizzazione di corsi gratuiti di educazione permanente non formale rivolti alla popolazione maggiorenne che vive o lavora sul territorio. L’offerta complessiva è costituita da 238 corsi di durata diversa, per un totale di ben 2360 ore di formazione non formale. I primi corsi prenderanno il via a inizio maggio, secondo una articolazione dell’offerta che proseguirà continuativamente fino a dicembre 2026, con l’interruzione programmata nel periodo estivo e durante le festività natalizie. Lanazione.it - Progetto "Adulti in-formati" . Al via 238 corsi gratuiti per tutti Leggi su Lanazione.it Un importantedi educazione permanente promosso dalle biblioteche della Rete documentaria della provincia di Pistoia a favore dei cittadini residenti a Pistoia e provincia. È in partenza per le prossime settimane sul tema "in-a Pistoia. Per una cittadinanza attiva e consapevole". Questo il titolo delche prevede la realizzazione didi educazione permanente non formale rivolti alla popolazione maggiorenne che vive o lavora sul territorio. L’offerta complessiva è costituita da 238di durata diversa, per un totale di ben 2360 ore di formazione non formale. I primiprenderanno il via a inizio maggio, secondo una articolazione dell’offerta che proseguirà continuativamente fino a dicembre 2026, con l’interruzione programmata nel periodo estivo e durante le festività natalizie.

