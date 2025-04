Lanazione.it - Lo sport ambasciatore del turismo. Alla Gran Fondo Syrah 500 iscritti. La carica dei centauri a Castiglioni

Fine settimana diin Valdichiana: attesi oltre 800 appassionati. Numeri che presto raddoppiano o triplicano se si contano anche accompagnatori e famiglie. Ilivo conta sempre di più momenti di crescita importante nel territorio. In questo weekend protagoniste sono Cortona e Castiglion Fiorentino entrambe su due ruote. A Cortona sarà di scena la bicicletta con la "del", mentre a Castiglion Fiorentino l’appuntamento è in sellamoto per il Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5. Attesidel" 500. Si tratta della seconda edizione dell’evento. L’organizzazione è a cura del Team BikeCortona con la collaborazione del Ciclo Club Quota Mille, il patrocinio di Comune di Cortona, Consiglio regionale della Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, Cortona Doc e il supporto di Gs Ossaia e Poliiva Val di Loreto che ospita la logistica.