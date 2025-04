Le donazioni della regina Camilla a Ravenna | libri alla Holden e alla biblioteca alluvionata

Ravenna, 5 aprile 2025 – La regina Camilla donerà dei libri alla biblioteca Holden, la sezione della Classense dedicata ai ragazzi, e alla biblioteca 'Iqbal Masih' nella scuola elementare di Roncalceci. La passione della sovrana per la lettura si unisce alla sua generosità in questa tappa Ravennate del viaggio in Italia dei reali inglesi. La donazione avverrà in occasione della sua visita a Palazzo Guiccioli, al Museo Byron. Al termine della visita infatti è previsto un incontro nell'ambito del The Queen's Reading Room, l'ente benefico fondato e ora guidato dalla stessa regina che si occupa di valorizzare e far conoscere i benefici ed il potere della lettura nel mondo. Così il Museo Byron, che è anche sede dell'Italian Byron Society, sarà per un giorno anche la sezione italiana della Queen's Reading Room.

