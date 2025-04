Tempi bui per l’agroalimentare made in Italy

Linkiesta.it - Tempi bui per l’agroalimentare made in Italy Leggi su Linkiesta.it Nei giorni successivi siamo alla conta dei possibili danni. Anche se ancora difficilmente stimabile, la guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l?imposizione di pesanti dazi su tutte le merci provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo, a eccezione di alcuni Stati africani, di alcuni piccoli Paesi e della Russia, manda già un messaggio chiaro al mondo intero: l’era della globalizzazione è finita. I più colpiti in termini percentuali sono i Paesi asiatici, con Cina (34 per cento), Taiwan (32 per cento) e in generale il Sud Est Asiatico (si va dal 37 per cento del Bangladesh al 49 per cento della Cambogia).L?Unione Europea, dal canto suo, non può cantare vittoria. Se da un lato l?incremento della tariffa (più 20 per cento) risulta effettivamente più lieve rispetto ad altri potenziali competitor, dall?altro però renderà certamente meno competitivi i nostri prodotti.

