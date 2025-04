Ztl notte ghigliottina movida Oltrarno e Santa Croce svuotate

Santa Croce, da via della Scala a Sant’Ambrogio. Come ha reagito la città al ritorno del tanto discusso limite d’accesso? In piazza dei Nerli, nel cuore dell’Oltrarno, alle 22,50 la situazione è tranquilla. Lanazione.it - Ztl notte, ghigliottina movida. Oltrarno e Santa Croce svuotate Leggi su Lanazione.it Può un colore cambiare l’atmosfera di una città? Creare un assalto ai parcheggi e far calare una coltre di desolazione su tutto il centro? Guardando la prima serata in cui la Ztl estiva è diventata rossa, la risposta appare piuttosto chiara. Con l’arrivo della primavera, la zona a traffico limitato notturna è realtà e l’accesso al centro non sarà consentito durante le ore serali dei weekend. Una sorta di muraglia invisibile che, al posto di sentinelle in carne e ossa, è sorvegliata da telecamere pronte a colpire con una multa. Ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle 23 alle 3, le porte telematiche si attiveranno per controllare gli accessi in praticamente tutto il centro. Da San Frediano a, da via della Scala a Sant’Ambrogio. Come ha reagito la città al ritorno del tanto discusso limite d’accesso? In piazza dei Nerli, nel cuore dell’, alle 22,50 la situazione è tranquilla.

