Intellettuali in fuga dall’Italia nera. La storia dei giornalisti ’ribelli’.

Da Giuseppe Donati a Gina Gabrielli Racca. Donne e uomini con coraggio. Ribelli. Oppositori.che, come molti altrinell’Italia fascista, vennero controllati, radiati, allontanati o peggio ancora uccisi. Si è parlato di loro ieri pomeriggio alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, a Firenze, al Palazzo Cerretani di piazza dell’Unità. Si tratta del secondo incontro del ciclo ‘infascista’, in collaborazione con Patrizia Guarnieri, storica, nonché ideatrice ed autrice del portale di ricerca https://.com. "Perché parlare di? – esordisce Guarnieri –. Il fascismo attacca il mondo della cultura, colpisce il dissenso, chi non si allinea, come allo stesso tempo pone tantissima attenzione al mondo dell’informazione.