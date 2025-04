Ilrestodelcarlino.it - Oasi del Castellano, primi turisti sulle spiaggette: natura incantevole a due passi dal centro di Ascoli

, 5 aprile 2025 – Ponticello sbarrato, immondizia sparsa qua e là, resti di lavori interrotti a metà e gli ultimi smottamenti causati dal maltempo: ledel fiume, nei pressi della cartiera papale, non si trovano in ottime condizioni. Il tutto, tra l’altro, a poche settimane dall’arrivo della bella stagione, quando l’area verrà invasa da quei bagnanti, tra cui molti, che cercheranno un po’ di refrigerio e di relax nel periodo estivo. Sicuramente, nei prossimi giorni, il Comune provvederà a intervenire con alcuni interventi di manutenzione che restituiranno alleil loro decoro e le riporteranno a quello splendore che tutti gli ascolani hanno negli occhi. Certamente, la recente ondata di maltempo non ha contribuito, ritardando quei lavori che l’amministrazione aveva già intenzione di effettuare, come ribadito anche dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli.