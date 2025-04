Ilrestodelcarlino.it - Al Meeting spazio per i nuovi talenti

Costruire, edificare, re inventare la quotidianità, utilizzando la forza e la capacità di dialogo della musica, strumento privilegiato di comunicazione per i più giovani. È ispirato alla frase "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni" del poeta T.S. Eliot, contenuta nei Cori della Rocca, che è il tema intorno al quale gravita l’edizione 2025 deldi Rimini, ilMusic Contest, occasione preziosa per idel pop nazionale per uscire dalla creatività coltivata nella propria cameretta e confrontarsi con il mercato. È una iniziativa nata all’interno del Mei, ildelle Etichette Indipendenti di Faenza (che quest’anno avrà anche una appendice dentro Eufonica a Bologna il 10 e 11 maggio) e accolta dagli organizzatori delche, per il quinto anno consecutivo, la ospita.