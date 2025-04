Ilrestodelcarlino.it - Un talent show dedicato ai comici emergenti

Il teatro Pazzini di Verucchio presenta Locomix, ilai, in collaborazione con l’associazione Locomotiva di San Marino. Appuntamento a stasera alle 21.15 per la prima delle due serate del festival dedicate alle selezioni. Ottoa serata, provenienti da diverse zone d’Italia, pronti ad esibirsi con il loro cavallo di battaglia della durata di di 8 minuti, in una spettacolare passerella di risate. Presentano le due serate di selezioni Ettore Mularoni e Daniele Dainelli. Ogni serata sarà animata dalla presenza dell’eclettico trio Beati Precari che accompagnerà gli artisti con una colonna sonora dal vivo, aggiungendo un tocco vibrante alla competizione. Il pubblico sarà protagonista in prima persona, votando l’artista che più ha gradito, decretando così il vincitore della serata.