Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: scatto di Piastri su Russell, ma la Ferrari è vicina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.26 La sensazione è che la sessione sia chiusa qui, con le fiamme ai lati del rettilineo prima della 130R.05.25 ATTENZIONE! BANDIERA ROSSA DI NUOVO! Fuoco ai lati della pista. Incredibile!05.24chiude in 1:28.017 e non migliora per pochi millesimi. Vedremo ora se Leclerc si lancerà per un ultimo tentativo. Intanto Verstappen è quinto a 53205.23 Leclerc sbaglia trova traffico nello snake e abortisce il giro. Ora si lancia.05.22 Norris buon tempo nel T1 ma non è record. Nel t2 si porta avanti di 142 millesimi, quindi chiude in 1:27.965 ed è primo per 26 millesimi!05.21 Hamilton migliora ma rimane quarto a 533 millesimi da.05.20 Quinto tempo per Albon a 563 millesimi dalla vetta, nono Hadjar a 795.05.19 Tornano in pista le due, vedremo se riusciranno ad avrsi a, in attesa del giro completo di Norris.