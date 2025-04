Scuola pastori suona la campanella In classe otto allievi da tutta Italia | Costruiamo il nostro futuro

Scuola pastori del Parco. Tra i banchi sei donne, due uomini dai 21 ai 33 anni. Tra gli otto allievi selezionati c’è l’aretina Caterina Blasi, 30 anni, laureata in Scienze forestali e con molte esperienze legate all’ambiente come quella di Difesa Attiva sul monitoraggio sul lupo. Dallo studio sul lupo è arrivata la passione per la pastorizia e la volontà, come dice Caterina “di dare una mano al processo di coesistenza con il lupo e riportare le persone più vicine alla natura“. Caterina non esclude di andare a lavorare in un’azienda, ma il suo obiettivo è quello di approfondire la conoscenza di questo mondo, cooperando alla tutela della biodiversità. Lapo Ghelli è di Rignano sull’Arno e ha 21 anni. Ha concluso la Scuola Agraria a Firenze e è partito per alcune esperienze all’estero. Lanazione.it - Scuola pastori, suona la campanella. In classe otto allievi da tutta Italia: “Costruiamo il nostro futuro” Leggi su Lanazione.it Pratovecchio (Arezzo), 5 aprile 2025 – E’ iniziata ieri alle Officine Capodarno ladel Parco. Tra i banchi sei donne, due uomini dai 21 ai 33 anni. Tra gliselezionati c’è l’aretina Caterina Blasi, 30 anni, laureata in Scienze forestali e con molte esperienze legate all’ambiente come quella di Difesa Attiva sul monitoraggio sul lupo. Dallo studio sul lupo è arrivata la passione per lazia e la volontà, come dice Caterina “di dare una mano al processo di coesistenza con il lupo e riportare le persone più vicine alla natura“. Caterina non esclude di andare a lavorare in un’azienda, ma il suo obiettivo è quello di approfondire la conoscenza di questo mondo, cooperando alla tutela della biodiversità. Lapo Ghelli è di Rignano sull’Arno e ha 21 anni. Ha concluso laAgraria a Firenze e è partito per alcune esperienze all’estero.

