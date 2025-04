LIVE Darderi-Carballes Baena ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | sfida equilibrata in palio la finale

DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a LIVEllo Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak.Darderi, ventiduenne italo-argentino di Villa Gesell (Argentina), si presenta al match da numero 57 ATP. L’azzurro, che nella trasferta sudamericana ha pagato dazio non riuscendo a replicare gli straordinari risultati della passata stagione, si è prontamente riscattato in avvio della vera e propria stagione sul rosso. Finalista nel ricco Challenger di Napoli, Luciano ha poi superato in Marocco l’americano Boyer, il francese Gaston ed il ceco Kopriva. Oasport.it - LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima semidell’ATP 250 ditra Lucianoe lo spagnolo Roberto. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati allo Challenger. Il vincente dellatroverà inuno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak., ventiduenne italo-argentino di Villa Gesell (Argentina), si presenta al match da numero 57 ATP. L’azzurro, che nella trasferta sudamericana ha pagato dazio non riuscendo a replicare gli straordinari risultati della passata stagione, si è prontamente riscattato in avvio della vera e propria stagione sul rosso. Finalista nel ricco Challenger di Napoli, Luciano ha poi superato in Marocco l’americano Boyer, il francese Gaston ed il ceco Kopriva.

RECAP! Lunedì nero per l'Italia: escono Darderi, Fognini, Sonego e Cobolli. Roland Garros, rivivi la diretta: Cobolli ko al quinto set con Rune, Musetti vince e trova Djokovic. Roland Garros, day 5 LIVE: Fognini ed Errani fuori. Cobolli cede al quinto. Zeppieri combatte. Paolini al terzo turno. RECAP! Day 5: Finale amaro con Cobolli e Zeppieri. Gioia Paolini. Atp Marrakech, i risultati degli italiani: Darderi in semifinale, fuori Bellucci. Djokovic-Musetti al Roland Garros: orario, data e dove vederla in tv. Ne parlano su altre fonti

A che ora Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025: programma semifinale, tv, streaming - Luciano Darderi affronterà Roberto Carballes Baena nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrekech. L'appuntamento sulla terra rossa della località ... (oasport.it)

ATP Marrakech 2025: per Darderi c’è Carballes Baena, Griekspoor-Majchrzak l’altra semifinale - In archivio anche la giornata dei quarti di finale al torneo ATP 250 di Marrakech, dove Luciano Darderi è l'ultimo italiano ancora in scena (con tanto di ... (oasport.it)

Darderi, rivincita su Kopriva a Marrakech: in semifinale sfiderà Carballes Baena - Rifiorisce insieme alla primavera la fiducia in sé stesso di Luciano Darderi , che poco fa ha battuto Vit Kopriva per regalarsi la semifinale ... (sport.tiscali.it)