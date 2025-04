Finisce fuori strada con la moto Tragedia sul Passo del Giogo

moto mentre era in curva. Un ’errore’ fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni di Bologna. È successo ieri pomeriggio. L’uomo stava percorrendo il Passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano. Durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di strada, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato molto violento. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono stati loro a dare i primi soccorsi all’uomo, che è sembrato da subito in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: inutili i tentativi di rianimazione, il centauro è morto poco dopo. Lanazione.it - Finisce fuori strada con la moto. Tragedia sul Passo del Giogo Leggi su Lanazione.it di Pietro Mecarozzi Ha perso il controllo della suamentre era in curva. Un ’errore’ fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni di Bologna. È successo ieri pomeriggio. L’uomo stava percorrendo ildel, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano. Durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato molto violento. L’allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono stati loro a dare i primi soccorsi all’uomo, che è sembrato da subito in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: inutili i tentativi di rianimazione, il centauro è morto poco dopo.

