Il 5 aprile è la Giornata della Coscienza | a Vicchio tutti invitati a portare una sveglia

aprile 2025 – Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Coscienza e a Vicchio si tiene una iniziativa molto particolare. Questa Giornata sarà infatti celebrata con un'iniziativa che vuol "svegliare le coscienze". E infatti si chiama proprio "Suoniamo la sveglia delle coscienze"" l'iniziativa che si tiene oggi alle 10 nella sala del Consiglio comunale con tutti i volontari che si sono impegnati, con grande spirito di servizio, in occasione dell'alluvione del 14 e 15 marzo, cittadini e associazioni che vorranno partecipare, oltre ai 30 ragazzi che da tutta Italia si stanno incontrano al "Cantiere di Barbiana". L'iniziativa è organizzata dal Comune di Vicchio, in collaborazione con il gruppo dei "Giovani Costruttori di Pace", la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che invitano a partecipare: "Portando una sveglia che vogliamo suonare tutti assieme per ricordare a tutti quanto sia importante il valore della solidarietà, dell'aiuto reciproco, della cooperazione e della cura della comunità e della famiglia umana".

