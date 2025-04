Linkiesta.it - Avere figli è diventato un lusso, e invecchiare è sempre più un rischio

Leggi su Linkiesta.it

Il 18,9 per cento della popolazione italiana vive in famiglie adi povertà, perché il loro reddito è inferiore al sessanta per cento di quello mediano. Una percentuale che nel 2024 è rimasta analoga a quella del 2023 e un po’ più bassa di quella di alcuni anni fa o dello scorso decennio.A essere cambiato, però, è il modo in cui la povertà colpisce i diversi segmenti della popolazione ed è qualcosa che ci dice molto di come sta mutando il nostro tessuto sociale. Il cambiamento non riguarda i soliti divari tra Nord e Mezzogiorno o tra italiani e stranieri, che, anzi, sembrano ridursi, al punto che il tasso di povertà di che vive e lavora in Italia ma ha passaporto estero è sceso del 4,9 per cento nel 2024. Riguarda, invece, gli anziani, quelli che perlomeno dall’inizio del secolo sembravano essere i più fortunati, coloro che più di altri erano stati risparmiati dal declino economico italiano.