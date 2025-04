Lanazione.it - Dazi, Nocentini scrive a Meloni: “Negozi subito con Trump. Altrimenti export a picco”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 aprile 2025 – “Guardi, stavo giusto finendo dire una lettera alla premierper farle comprendere bene la situazione: se questo 20% diapplicati dadal 9 aprile in avanti non verrà mitigato o annullato, l’italiano si contrarrà del 20%. Minimo”. La telefonata in effetti interrompe la stesura di una missiva delicata. Come del resto lo è lo scenario internazionale dopo.Usa, per la Toscana una stangata da 420 milioni. Ecco i settori più colpiti Dall’altra parte della cornetta c’è il Cavaliere del Lavoro Paolo, patron della Savino del Bene. Niente meno che il colosso mondiale della logistica da 3 miliardi di fatturato. Internazionale, sì, ma con sede a Scandicci, la casa di. Lucido, il Cavaliere, acuto e più realista del re nel commentare la mossa delle reciprocal tariffs applicate (con calcoli matematici discutibili) dalla Casa Bianca occupata dalatto secondo.