Lanazione.it - Alti prelati e il cardinale Acerbi per la messa solenne del 3 maggio. Poi la mostra a cura del Cardarelli

Saranno giorni fitti di eventi quelli che celebreranno il cinquantesimo anniversario della dedicazione della Cattedrale a Cristo Re dei Secoli. E non solo concentrati in occasione del 3, il giorno in cui, mezzo secolo fa, si svolsero le solenni celebrazioni alla presenza dell’alloraGiuseppe Siri e del vescovo diocesano Giuseppe Stella. Come allora, tutta la comunità cattolica spezzina, e non solo, si stringerà idealmente nella grande chiesa per ascoltare la preghiera e la parola deglipresenti, a cominciare dall’arcivescovo metropolita di Genova Marco Tasca e dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, assieme a tutti gli altri vescovi della Liguria e ai molti rappresentanti delle Diocesi vicine, oltre ovviamente a quasi tutti i sacerdoti della nostra Diocesi.