FP3 a Suzuka Tra Bandiere Rosse e McLaren Imprendibili | Avremo Qualifiche Con Pochi Dubbi Per Le Prime File

McLaren in cima ai tempi, 1-2 Norris - Piastri, sono risultate Imprendibili nel loro giro veloce con gomma rossa. Poi Russel, LeClerc Verstappen, Hamilton considerando le Prime 3 File virtuali.

