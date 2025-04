Discoteca chiusa per troppe risse I titolari dello Swamp non ci stanno | La sicurezza è al primo posto

Discoteca Swamp di via del Bravo a Nazzano, la proprietà spiega come sono andati i fatti. Il provvedimento che terminerà il prossimo 17 aprile, è stato firmato dal questore Santi Allegra dopo una rissa avvenuta fuori del locale. Una rissa furibonda per cui è finito all’ospedale di Cisanello con ferite da armi da taglio uno dei ragazzi coinvolti nella discussione. Nonostante la rissa sia avvenuta fuori e dopo la chiusura del locale il fatto che siano spuntati dei coltelli, si presume, ha fatto scattare la procedura per turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. "Dispiace per quanto accaduto fuori dal locale e dopo l’orario di chiusura. Allo Swamp tutti fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile – l’amaro sfogo dei titolari –. Lanazione.it - Discoteca chiusa per troppe risse. I titolari dello Swamp non ci stanno: "La sicurezza è al primo posto" Leggi su Lanazione.it A distanza di qualche giorno dal provvedimento di chiusura per quindici giorni intimato alladi via del Bravo a Nazzano, la proprietà spiega come sono andati i fatti. Il provvedimento che terminerà il prossimo 17 aprile, è stato firmato dal questore Santi Allegra dopo una rissa avvenuta fuori del locale. Una rissa furibonda per cui è finito all’ospedale di Cisanello con ferite da armi da taglio uno dei ragazzi coinvolti nella discussione. Nonostante la rissa sia avvenuta fuori e dopo la chiusura del locale il fatto che siano spuntati dei coltelli, si presume, ha fatto scattare la procedura per turbativa dell’ordine e dellapubblica. "Dispiace per quanto accaduto fuori dal locale e dopo l’orario di chiusura. Allotutti fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile – l’amaro sfogo dei–.

