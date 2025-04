Lanazione.it - Sport e solidarietà nel memorial dedicato a Matilde

BIENTINADomanisi uniscono per un’iniziativa in ricordo di, la bambina scomparsa lo scorso anno dopo una lunga malattia. Alle 15,30, al campoivo di Bientina, "" tra gli ex Ragazzi del ’92 e i Giovanissimi Sextum. La partita è organizzata dall’associazione Lunperlaltro, impegnata in iniziative solidali e di sostegno alle persone fragili, con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Sextum Bientina e il supporto della famiglia di. "Siamo molto grati per questa occasione – dichiarano i genitori di, Valentina e Maicol – Nel periodo più duro, Bientina ci è sempre stata vicina e non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Cosìriuscirà a ringraziare tutti i bientinesi nel modo migliore, supportando iniziative a favore di persone e famiglie fragili del territorio.